Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk gözlem uydusu olan İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.
09/04/2023
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ilk gözlem uydu olan İMECE'ye ilişkin paylaşım yaptı.
Yerli ve milli imkanlarla üretildiğine vurgu yapan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imksnlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.