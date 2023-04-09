Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk gözlem uydusu olan İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.

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09/04/2023

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Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ilk gözlem uydu olan İMECE'ye ilişkin paylaşım yaptı.

Yerli ve milli imkanlarla üretildiğine vurgu yapan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imksnlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

09/04/2023 14:19
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TAGS: Erdoğan, İMECE
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