Erdoğan’dan Kıbrıs açıklaması

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26/04/2021

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Erdoğan’dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM gayrıresmi Kıbrıs konferansı öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ankara’da Kabine Toplantısına katılan Erdoğan, toplantı sonrası KKTC ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısından önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüğünü anımsatan Erdoğan,"Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz." İfadelerini kullanarak Cenevre’de düzenlenecek 5+BM gayrıresmi Kıbrıs görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek oldu.

26/04/2021 19:27
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TAGS: recep tayyip erdoğan, haberkibris
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