Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

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19/05/2021

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Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağını açıkladı.

İşte o açıklamadan satır başları:

"İnşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz."

"KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."

"(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın."

19/05/2021 21:00
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TAGS: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, türkiye
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