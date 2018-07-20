HABER KIBRIS

Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

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20/07/2018

Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerde istenen sonuç alınamamıştır. Kıbrıs’ta çözüme ulaşılması Doğu Akdeniz’in istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.” dedi.

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TAGS: Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’
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