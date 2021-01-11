Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

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11/01/2021

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Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten de suç duyurusunda bulunuldu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sözde Cumhurbaşkanı'' sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 

Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

11/01/2021 14:54
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TAGS: Erdoğan, Kılıçdaroğlu
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