Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
11/01/2021
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten de suç duyurusunda bulunuldu.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sözde Cumhurbaşkanı'' sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.