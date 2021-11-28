Erdoğan'dan KKTC açıklaması

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nde konuşan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda da önemli bir çağrıda bulundu. "Dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde açıklama yaptı.

Terörle mücadelede iş birliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde dünyaya çağrı yaptı.

EİT 15. Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı

"Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır" diyen Erdoğan, çözüm vizyonunun ön yargısız bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız.

Afganistan'da son durum

Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya kalan Afganistan'da yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimizdir. Tüm bölgeyi etkileyecek mülteci krizinin önlenmesi için ekonomik hareketliliğinin canlanması gerekiyor.

"Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycan'ın bölgede refahın artması için attığı adımlar takdir edilmelidir. Türkiye olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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28/11/2021 11:24