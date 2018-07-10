Erdoğan'dan KKTC için dikkat çeken açıklama

KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , önümüzdeki dönemde ilk hedeflerinin, KKTC’yi Doğu Akdenizde bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkarmak olduğunu belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adayı hayat suyu ile buluşturduk. Kıbrıslı Türklekleri stratejik olarak güçlü kılmak için bir adım attık.Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir çözüm bulunması gayemizdir. Kıbrıs milli davamızdır, adil bir çözüm gayemizdir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine göz yummayacaktır, azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce başkanında ifade ettiği gibi Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız öldü. Ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı..