Erdoğan'dan KKTC ve Filistin mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur. Kıbrıs Türk halkının hakkını da sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah'tan Şebnem Bursalı'ya KKTC ve Filistin konularında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Filistin'de yaşananlara ilişkin "Kudüs, mukaddeslerine evsahipliği yapan, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İsrail'in Kudüs'e ve masum Filistin halkına yönelik hukuk tanımazlığı, insanlık dışı saldırılarının muhatabı bütün Müslümanlardır. İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur" dedi.

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17/05/2021 08:28