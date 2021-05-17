Erdoğan'dan KKTC ve Filistin mesajı

Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının hakkını da sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz" dedi.

ads ads ads ads
17/05/2021

ads
ads
ads
Erdoğan'dan KKTC ve Filistin mesajı

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur. Kıbrıs Türk halkının hakkını da sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah'tan Şebnem Bursalı'ya KKTC ve Filistin konularında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Filistin'de yaşananlara ilişkin "Kudüs, mukaddeslerine evsahipliği yapan, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İsrail'in Kudüs'e ve masum Filistin halkına yönelik hukuk tanımazlığı, insanlık dışı saldırılarının muhatabı bütün Müslümanlardır. İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur" dedi.

17/05/2021 08:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Kıbrıs Türk, erdoğan, filistin,
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.