Erdoğan'dan Macron'a 'İslami terör' tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te gerçekleştirilen NATO zirvesinde dile getirdiği 'İslami terör' ifadesine tepki gösterdi. İslam kelime kökeni itibariyle 'barış' demek olduğunu belirten Erdoğan, "NATO'da hâlâ kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Ne oldu peki? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Niye durduramıyorsun, onları yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" ifadelerini kullandı.

09/12/2019 17:14