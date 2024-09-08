Erdoğan'dan Narin açıklaması: Bizzat takipçisi olacağım

Türkiye, "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını 19 gündür ararken bugün küçük kızdan acı haber geldi.

21 Ağustos tarihinde evinin yakınlarında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıkta dere kenarındaki çuval içinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NARİN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından küçük Narin'e ilişkin mesaj paylaştı.



"Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık." dedi.



Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Ankara'dan art arda başsağlığı mesajları gelirken soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

"HEPİMİZ ADALETİN TECELLİSİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız."

ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZ KONUYU YAKINDNA TAKİP ETMEKTEDİR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini bildirip "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CEZASINI ÇEKECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Narin'in ölümüne ilişkin "Narin tüm Türkiye’nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin’le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek." dedi.

BAKAN TUNÇ: ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladıBAKAN GÖKTAŞ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi.



Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."



ÖZEL: TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."



DERVİŞOĞLU: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yayımladığı mesajda, "Bu dünyadan ukdeyle göçtün, bu yaşamdan alacağın var. Seni geri getiremeyeceğiz ama başka çocukların kaderinin senin gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerine yer verdi.