Erdoğan’dan orman yangınlarında caydırıcı ceza açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişiye verilecek cezaya ilişkin, "Ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı" diyerek, bunun tartışılması ve üzerinde etraflıca durulması gerektiğini bildirdi.

Erdoğan, Marmaris'teki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının kontrol altına alınmasına ilişkin bir soru üzerine, "Dalaman'dan helikopterle gelişimizi yaptık. Herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı var mı, bir kontrol altında bakalım dedik. Doğrusu, şöyle bir ufak yerde şeyler gördük ama bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette." diye konuştu.

- "Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız"

Kaç hektarın yandığına ilişkin soruya da Erdoğan, ilk etapta 2 bin hektar olduğunu, daha sonra 3 bin hektara çıktığını, son anda 4 bin hektarı bulduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Şu an itibarıyla 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla inşallah soğutmayla, vesaireyle hemen bunları bir an önce küçültüp, bir taraftan da tabii ne yapacağız, ekime başlayacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Geçen yıl yine Muğla, Antalya, Alanya, buralarda yaşadığımız bu olaylarda hiç durmadık, hemen dikimlere başladık, şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da şimdi aynı uygulamayı yapacağız. İnşallah, burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu bölgedeki sıkıntıyı da süratle gidereceğiz."

Bir gazetecinin, orman yangınıyla ilgili kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ormanlar yakıldığı zaman caydırıcı cezası olmalı mı sizce?" şeklindeki sorusu üzerine, Erdoğan, bu kişinin tutuklandığını belirtti. Erdoğan, gazeteciye, "Sana sorsam sen hangi kanaattesin?" diye sordu. Gazetecinin, "Caydırıcı bir cezası olmalı" şeklindeki yanıtı üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben de aynı kanaatteyim, caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum.' diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyoruz. Sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber ne oluyor, onlar da yanıyor. Adam, affedersin içmiş ve geliyor, 'Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım.' Ne demek bu ya, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız."

Erdoğan, bölgenin geçim kaynağının turizmin yanı sıra arıcılık olduğu belirtilerek, bununla ilgili destek olup olmayacağına ilişkin soruya da "Bakanımın ifadesine göre, yüzde beşlik kısmı zarar görmüş, dolayısıyla biz bunların zararlarını gideririz. Özellikle bu bölgede çam ağaçları olduğuna göre çam balı, dolayısıyla o sıkıntıyı inşallah gideririz." diye konuştu.

Arıcılara geçen yıl geçici olarak milli parkların açıldığının hatırlatılması üzerine, Erdoğan, yine aynı telafinin yapılacağını ifade etti.

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24/06/2022 19:14