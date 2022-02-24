Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki güvenlik zirvesinin ardından konuşuyor.

Erdoğan, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz

Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini Zelenskiy’e de ifade ettim

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24/02/2022 13:41