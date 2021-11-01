Erdoğan’dan Sucuoğlu’na tebrik telefonu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBP yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu kutladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ulusal Birlik Partisi Kurultayı sonucundan dolayı UBP yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.-

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan; kurultay sonucunun UBP ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını dileyerek Sucuoğlu’nu tebrik etti ve başarılar diledi.

























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01/11/2021 09:50