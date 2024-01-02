Erdoğan'dan 'Süper Kupa' tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinden sonra yaşananlara tepki gösterdi.

"2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programı"na konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak, Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile karşı karşıya olunduğuna da işaret etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından ertelenmişti.