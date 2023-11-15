Erdoğan'dan Tatar'a mektup

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15/11/2023

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Erdoğan'dan Tatar'a mektup


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleşen törende Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edilen mektupta, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, mektupta, tüm dünyayı KKTC’yi tanımaya davet ederek, iki yıldır Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya değindi.

Erdoğan, egemen eşitliğin sağlanması ile eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın mektubu şöyle:

15/11/2023 11:29
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TAGS: erdoğan, tatar
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