Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik

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19/07/2024

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Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

19/07/2024 09:52
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