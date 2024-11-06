Erdoğan'dan Trump'a tebrik

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06/11/2024

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Erdoğan'dan Trump'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi. Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

06/11/2024 11:06
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