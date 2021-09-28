Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Küresel Koronavirüs Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Konuşmasına, devlet ve hükümet başkanlarını selamlayarak başlayan Erdoğan, Biden'a bu etkinliği organize ettiği ve nazik daveti için teşekkür etti.

İnsanlığın yaklaşık iki yıldır eşi benzeri görülmemiş bir imtihan verdiğini belirten Erdoğan, bu süreçte, dayanışma sergilenmesi halinde bu musibetten kurtulabilineceğinin öğrenildiğini kaydetti.

Türkiye olarak, dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün ülkelerde test, teşhis, tedavi, tespit ve tedbir araç ile imkanlarının güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına dair hedefleri ilkesel olarak desteklediklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğu gibi, bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını dile getirdi.

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28/09/2021 16:28