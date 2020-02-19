Erdoğan:Harekat an meselesi, bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu…

Konuşmasında Esad rejiminin İdlib’deki saldırılarına değinirken, “Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya’da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık” diyen Erdoğan, Türkiye’nin İdlib konusunda her türlü hazırlığını yaptığını söyledi…

Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız” dedi.

19/02/2020 13:44