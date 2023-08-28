Erdoğan'ın Eylül'de yoğun diplomasi trafiği başlıyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği var. Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.





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