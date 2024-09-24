Erdoğan’ın heyetinde yer alan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Eda Ecer, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti
24/09/2024
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Eda Ecer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Tatar, Prof. Dr. Ecer'e bu önemli görevinde başarılar diledi.
Tatar, “New York’ta Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti heyetinde görevli Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Eda Becer Türkevi’de bulunan KKTC Temsilciliğinde ziyaretime geldi. Eda hocanımıza bu önemli görevinde başarılar dilerim” dedi24/09/2024 11:38