Erdoğan'ın mal varlığı yayınlandı

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçim sonuçlarının yanı sıra Remi Gazete'de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yer aldı. Erdoğan'ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı'daki 4 milyon TL'lik konutunu da ekledi.

Erdoğan'ın bankada ve elinde bulunan toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu ifade edilirken, Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu ileri sürüldü.

Habere göre Erdoğan, 2001 yılında AK Parti Genel Başkanı olarak partisine verdiği mal bildiriminde ise kendisine ait 8 kalem mal beyan etmişti. Erdoğan'ın, kendi el yazısıyla yazdığı mal beyanı şöyleydi: Bolluca'da 376 metrekare arsa (40 bin lira), Rize Güneysu'da 2 bin metrakere arazi (10 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (95 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (25 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (bin lira), 340 bin ABD Doları, 130 bin DM, 174 adet cumhuriyet altını.