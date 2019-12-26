Erdoğan:'KKTC’ndeki halkın hak ve hukuku için gereken her şey yapılacak'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nde yaşayan halkın hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da değindi.

Libya ile imzalanan anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını açıklayan Erdoğan, “Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.” dedi.

Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlinin devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’taki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladığında, CHP’nin buna da karşı çıktığını anımsattı.

Erdoğan, “CHP’li bir milletvekili, bununla ilgili Meclise bir soru önergesi verip, “bir kova bile petrol çıkmadı” diyerek adeta kin kustu. Halbuki bu tür çalışmaların sabırla yürütülmesi gerekiyor”ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya tarafında tüm onay süreçleri tamamlanan mutabakatın resmen yürürlüğe girdiğini belirten Erdoğan, “Bizim bu anlaşma ile amacımız, Akdeniz’de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, tam tersine hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır.Üstelik attığımız adım, uluslararası hukuka ve dünyanın diğer yerlerindeki benzer tasarruflara tamamen uygundur”ifadelerini kullandı.

BRT

26/12/2019 19:01