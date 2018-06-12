HABER KIBRIS

Erdoğan’la dalga geçti

Derya, Türkiye’de devam eden seçim çalışmalarında gündeme gelen “millet kıraathaneleri” konusunu eleştirdi.

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12/06/2018

Erdoğan’la dalga geçti
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 CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Türkiye’de devam eden seçim çalışmalarında gündeme gelen “millet kıraathaneleri” konusunu eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen konuyu “kıraathane procesi” olarak “ti”ye alırken, kıraathanede oturan bir astronot fotoğrafı paylaştı. Sık sık Erdoğan karşıtı paylaşımları ile bilinen Derya, paylaşımını “Gezi ruhu devam ediyor” diyerek tamaladı.

İşte o paylaşım:

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TAGS: tayyip erdoğan, doğuş derya, haber, kıbrıs
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