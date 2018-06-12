Erdoğan’la dalga geçti

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Türkiye’de devam eden seçim çalışmalarında gündeme gelen “millet kıraathaneleri” konusunu eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen konuyu “kıraathane procesi” olarak “ti”ye alırken, kıraathanede oturan bir astronot fotoğrafı paylaştı. Sık sık Erdoğan karşıtı paylaşımları ile bilinen Derya, paylaşımını “Gezi ruhu devam ediyor” diyerek tamaladı.

İşte o paylaşım: