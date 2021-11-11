Erdura, Romanya’da podyuma çıkacak

Ülkemizin başarılı sporcularından Mustafa Erdura, vücut geliştirme dalında dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin yapılacağı Romanya’da Romania Muscle Fest Pro yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

Ülkemizden tek yarışmacı olarak Romanya’da bulunacak olan Erdura’nın tüm yarışma masrafları ise Car Park şirketi tarafından karşılanacak.

Son olarak Macaristan’da üçüncülük elde eden Mustafa Erdura yaptığı açıklamada “Ülkemizi bu gibi yarışmalarda temsil etmenin gururu paha biçilemezdir. Ancak bu yarışmalara katılırken çeşitli zorlukların yaşanması sporcuların mental açıdan çöküntüye uğramasına sebep olur. Ben her şeye rağmen başarılı bir temsiliyet için Romanya’ya gideceğim.” açıklamasını yaptı.

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11/11/2021 16:28