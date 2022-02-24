Erecer teminata bağlandı

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürel Erecer teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, zanlı Gürel Erecer’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17 Şubat 2022 tarihinde saat 20:15’de, Gönyeli’de Yakamoz Sokak üzerinde, SJ 762 plakalı araç ile trafik kazası yaptığını aracında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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24/02/2022 12:49