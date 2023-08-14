Erel: Tüm polis camiasına çok teşekkür ederiz

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Dernek Başkan Yardımcısı Semral Erel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polis Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Semral Erel, paylaşımında, Lefkoşa Marmara bölgesinde yaşlı bir ninenin bakıcısı tarafından şiddet gördüğü yönündeki iddialarla Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne yapılan ihbar Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından değerlendirilip, yaşlının bakıcısı hakkında işlem başlatıldığına dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

“Polis Müdürlüğüne Teşekkür

Lefkoşa Marmara bölgesinde yaşlı bir ninenin bakıcısı tarafından şiddet gördüğü yönündeki iddialarla Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne yapılan ihbar Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından değerlendirilip, yaşlının bakıcısı hakkında işlem başlatıldı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği 'nin yazılı dilekçesi ile ilk ihbarı yaptığımız Gazimağusa Polis Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme şubesinde görevli polis memuru Halil Uyguroğlu’nun yardımıyla aynı günden ulaştığımız Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ndeki Adli Şube tahkikat subayı Polis Müfettişi Hüseyin Göymen, Polis Çavuşu Aygün Karagil’e ve Adli Şube Personeline, yapılan ihbarı değerlendirip konuyla ilgili hemen işlem başlatan tüm polis camiasına çok teşekkür ederiz. “