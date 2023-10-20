Erenel: İş birliğine hazırız

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin açık isimlerinin yazılması, kelepçe takılması ve fotoğraflarının çekilerek gerek sosyal medya, gerek basında teşhir edilmesinin insanlık onuruna yakışmayan ve kişilerin masumiyet hakkıyla örtüşmeyen muameleler olduğunu vurguladı.

Erenel, "insan hayatını korumak ve kurtarmak için yemin etmiş meslektaşlarının ve onurlu mesleklerinin itibarsızlaştırılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını" söyleyerek, bu davranışları kınadıklarını kaydetti.

Erenel yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak yaklaşık bir ayıdır devam eden “reçete soruşturması” olarak anılan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar, hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesi ve kamuoyuna suçlu olarak tanıtılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu kişilerin pek çok insanın hayatına dokunmuş bir meslek grubuna mensup kişilere ait olunca, kamu vicdanının daha da sarsıldığı ve hekimlik mesleğinin rencide edildiğini ifade eden Erenel, “Hekimlik mesleğinin açıkça hedef alındığı bu süreçte, sağlıktaki olumsuzlukların baş sorumlusu maalesef sadece hekimler olarak gösterilmektedir” dedi.

-Önlem almayan yetkilileri bu süreçten muaf tutmamak gerek

Usulüne uygun davranmayanların yargılanmasını desteklediklerine dikkat çeken Erenel, ancak yıllardır bu alandaki aksaklıkları görüp önlem almayan yetkilileri de bu süreçten muaf tutmamak gerektiğini söyledi.

Yüksek sayılarda yazılan reçetelerin ilgili kurum tarafından yeterince sorgulanmamış olması ve çözüm bulmakta yetersiz kalınmış olmasının anlaşılamadığına da işaret eden Erenel, kamusal hizmetlerin sunulmasının maalesef suistimale açık bir durum olduğunu söyledi.

-"Önlemenin yolu otomasyon sistemine geçmek"

Erenel şöyle devam etti:

“Bunu önleyebilmenin en temel yolu otomasyon sistemine geçilebilmesidir. Biz kurum olarak çocukluk çağı aşılamaları ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin başarılı olabilmesi için otomasyonun ne kadar gerekli olduğunu daha önceden de vurgulamıştık. Sorunlarımızı ancak doğru teşhis edersek kalıcı çözümler bulabiliriz. Aksi takdirde görünürde yapılanların sadece pansuman niteliği taşıyacağı aşikardır.”

-"İş birliğine hazırız"

Sadece belli meslek gruplarını hedef alarak ülkedeki sorunları saptayabilmek ve çözümü için bir yere varmanın mümkün olmayacağına işaret eden Erenel, çocuk hekimleri olarak temiz toplum yaratılması için atılacak tüm adımlarda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Sağlık sektöründe yaşanan yolsuzlukların temel sorumluları olarak sadece hekimleri ve eczacıları göstermenin yanlış olduğuna işaret eden Erenel, şöyle devam etti:

“Oluşturulan sistem bu şekilde yürürken önlem almayan, düzeltmeyen tüm kişiler ve kurumlar da aynı derecede sorumludur. Bu düzensiz yapı içerisinde, halkın her türlü sorununa bireysel mücadeleleriyle bir şekilde çözüm bulmaya çalışan hekimlerin bu şekilde afişe edilerek tüm doktor ve eczacıların zan altından bırakılması da yanlıştır.

Yargı sürecinde olan tüm meslektaşlarımızın, masumiyet karinesi gözetilmeden maruz bırakıldıkları uygunsuz muameleler noktasında, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak, yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Meslektaşlarımıza temel insan haklarına saygılı tutum ve davranışlar içerisinde muamelede bulunulmasını talep ediyoruz. Toplum nazarında, doktorluk mesleğinin yıpratılmasına yönelik uygulamaların durdurulması konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz.”