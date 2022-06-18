Erenköy Bölgesi'ne anlamlı ziyaret

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir mihenk taşı olan Şanlı Erenköy Direnişi'nin mevcut ve gelecek nesillere daha iyi artarılabilmesini sağlamak maksadıyla, YÖDAK'a bağlı Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar, Sivil Toplum Kurulusları, Dernekler ve Spor Federasyonlarının Erenköy Bölgesi'ni ziyaretleri devam ediyor.

Bugün de Erenköy Bölgesi'ne KKTC Okçuluk Federasyonu'nun Sporcu, Antrenör ve Yöneticilerinden oluşan 52 kişilik grup, askeri tesisler dışında belirlenen Erenköy Şehitliği - Müze (Cami) - Okul Binası - Telsiz Mağarası- Büyük Mağara - Vadi - Erenköy Mezarlığı-1571 Ormanını ziyaret ettiler.

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18/06/2022 19:26