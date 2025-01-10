Erenköy Destanı’nın Kahramanı Aydın Veleddin’in Hatırası, Ailesi Tarafından Yaşatılıyor

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde Erenköy Direnişi'ne adını altın harflerle yazdıran Aydın Veleddin’in hatırası, ailesi tarafından özenle saklanıyor.

Aydın Veleddin, 17 Şubat 1961 tarihinde ailesine gönderdiği bir fotoğrafın arkasına şu anlamlı dizeleri not düşmüştü:

"Felek bir gün mahvederse cismimi

Bir hatıra kaldı deyip, saklayınız resmimi"

Londra’da üniversite öğrenimi gören Aydın Veleddin, vatan sevgisi ve bağımsızlık uğruna eğitimini bırakarak Erenköy Direnişi’ne katılmak üzere gönüllü olarak Kıbrıs’a dönmüştü. 1964 yılında Rum saldırılarının yoğunlaştığı 5-7 Ağustos günlerinde, yakınında patlayan bir havan mermisiyle ağır yaralanan Veleddin, ne yazık ki yaşamını yitirmişti.

Genç yaşta şehit düşen Aydın Veleddin, cesareti ve fedakârlığıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak anılıyor. Geride bıraktığı hatıralar ise ailesi tarafından özenle korunarak, onun kahramanlık hikayesini gelecek nesillere aktarıyor.

Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve vatan sevgisinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarih sahnesindeki yerini korurken, Aydın Veleddin gibi kahramanların isimleri her zaman gururla anılmaya devam edecek.