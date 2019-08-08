Erenköy Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler Anıldı

Şanlı Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler, 55’inci yıl dönümünde, Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, saat 11.40’ta protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından şehitlik özel defteri imzalandı.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmalarının ardından şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve müzenin gezilmesiyle tören sona erdi.

Tören için KKTC’den kayıt yaptıran 961 kişi, 53 araçla Erenköy’e gitti. Çoğu Erenköy şehitlerinin ailelerinden olan vatandaşlar, törene katıldı, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Türkiye’den bu sabah gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal yanında, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ile diğer sivil ve askeri yetkililer de Erenköy’deki törende yer aldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, 1964’te Türkiye’nin 1960 uluslararası anlaşmalarına dayanarak Kıbrıs’a müdahale ettiğini ve Kıbrıs Türkü’nü kurtardığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’ne karşı suç işlediği zaman cezasını alacağını bildiğini söyledi.

Bazı kesimlerin Anavatan’a, devlete, kurumlara hatta şahıslara fikir ve basın özgürlüğü adı altında yapmış olduğu hakaret, hareket ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Arıkan, bu tür söylem ve hareketlerin toplumda gruplaşmalara sebep olduğunu ve Kıbrıs Türkünün geleceği adına olumsuz olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki görüşlerini de aktaran Arıkan, farklı kesimlerden farklı çözüm şekilleri öne sürüldüğünü belirterek, halka, dünya ile ilişkileri ve Kıbrıs sorununun daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

Devletin ciddi anlamda kurumlaştırılması gerektiğini söyleyen Arıkan, müşterek bir yapıda olsun olmasın devletin devamlılığı ilkesine sahip çıkılması, vatandaşın belirsizlikten kurtarılarak güçlü bir devlet yaratılması gerektiğini kaydetti.

Arıkan, tüm toplum olarak daha fazla fedakârlıklarda bulunma zamanının geldiğini, bedel ödenmeden hedefe ulaşılamayacağını belirterek “Bu gemi batırılırsa bilelim ki hepimiz de yok olacağız. Bir kısmımız kurtulabilir beklentisinden vazgeçelim” ifadelerini kullandı.

“ERENKÖY KKTC’NİN KURULUŞUNUN TEMEL TAŞIDIR”

Arıkan şöyle devam etti:

“Erenköy’e çıkan tüm arkadaşlarımızın tek amacı gelecek nesillere ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşanabilen demokratik bir vatan bırakmaktır. Erenköy KKTC’nin kuruluşunun temel taşıdır, simgesidir, destandır söylemlerine, önce hükümetlerimizin, devletimizin sahip çıkmasını ve bunu pratiğe dökmelerini bekleriz.

“DERS PROGRAMLARINA KONULSUN, BELGESEL YAPILSIN”

Erenköy Direnişi’nin eğitim programlarında yer alması yıllarca söylenmiş olmasına rağmen maalesef yer almamıştır. Süratle yer almalı…

Tüm siyasi partilerimizin, devlet kurumlarımızın sahip çıkacağı gerçek bir belgesel yapalım. Bununla hem tarihe belge bırakırız hem de bu direnişi gelecek nesillere anlatmamız kolay olur. Erenköy direnişine katılan, çok az sayıda kalan hasta veya sağlıklı olan arkadaşlarımız, bu dünyadan göçmeden gelin bunu birlikte yapalım.

Kahraman ve fedakâr kardeşlerim, buradaki şehitlerimiz vatan müdafaasına koşa koşa severek gelmişlerdir, canlarını seve seve vererek şehit olmuşlardır. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun.”

YEŞİLIRMAK

Yenienköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da, Erenköy direnişinin 55. yıl dönümünün birlikte mücadele ederek destan yazanların günü olduğunu belirtti.

Yeşilırmak, yıllarca ateş altında tutulan köy halkının direnerek adeta Kıbrıs’ın Çanakkale’sini yarattığının altını çizerek 8 Ağustos’u tarihe altın harflerle yazdığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin o günlerde verdiği mesaj gibi bugün Akdeniz’de yaşanan gerilimde de verdiği mesajın aynı olduğunu kaydeden Yeşilırmak, Türkiye’nin her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olacağının bu mesajlarla garanti altına alındığını ifade etti.

ÖZEL DEFTER

Erenköy’deki törende şehitlik özel defteri de imzalandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz; bu yıl da sizleri rahmet ve saygı ile anmak için huzurunuzdayız. Çok genç yaşlarınızda vatan ve toplum savunması uğruna yükseköğrenimlerinizi yarıda bırakarak bu topraklara geldiniz ve bölgedeki halkımızla birlikte en zor koşullarda direnirken, şehitlik mertebesine ulaştınız.

Bugün bizler başı dik onurlu bir toplum olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak bu, sizlerin sayesinde mümkün olabilmiştir.

Bu Adada tahakküm altına girmeden, kimseyi de tahakküm altına almadan, özgürlük eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak adil bir çözüm talep ediyoruz. Ambargo altında yaşamamak, uluslararası hukuk içinde dünya toplumları arasında hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz.

Sizlerin fedakârlıklarının bize bahşettiği olanaklarla bu hedefe ulaşacağımızdan kuşkumuz yoktur. Ruhunuz şâd olsun.”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz Türk Milletinin kahraman evlâtları, aziz şehitlerimiz; bu topraklarda Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı acılara maruz kaldığı zulme ve vahşete sessiz kalmayıp bir varoluş mücadelesi verdiniz; eğitiminizi geleceğinizi yarıda bırakıp gözünüzü kırpmadan seve seve hayatlarınızı feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz.

Rumların sayıca ve silahça çok üstün kuvvetlerle yaptığı taarruzlara karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla göğüslerinizi siper ederek verdiğiniz mücadele tarihe altın harflerle yazıldı.

Sizler Kıbrıs’taki haklı mücadelemizin ölümsüz abideleri oldunuz. Cesaretiniz, kahramanlık ve fedakârlıklarınız asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır.

Sizlerden devraldığımız emanete sahip çıkmak ‘Ordu Millet’ anlayışının en güzel örneğinin göstergesi olan vatanına ve milletine adanmışlık duygunuzu gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur.

Asil milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü ile el ele, gönül gönüle dayanışma içindedir. Bu gönül ve kader birlikteliğimiz bundan sonra da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şâd olsun.”

GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ise özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Erenköy şehitleri; Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı için vermiş olduğu milli mücadelenin mihenk taşı olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde, bir kez daha huzurlarınızda olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sizler bereketçilerinizle, öğrencilerinizle, mücahit ve mücahidelerinizle Anavatan ve Yavruvatan arasında köprü vazifesi yaparak Kıbrıs Türk halkı ve Türk Milletinin kahramanları oldunuz.

Vermiş olduğunuz şerefli mücadelenin yıl dönümünde Kıbrıs Türkü olarak hatıranıza ve bizlere emanet ettiğiniz vatan topraklarına sahip çıkıyor ve sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyoruz.

Sizleri rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şâd olsun.”