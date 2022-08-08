Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasiler, kurum, kuruluşlar, Erenköy Direnişi'nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle mesajlar yayımlıyor.

İşte Erenköy Direnişi mesajları:

Bakan Öztürkler: “Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret, dirayet ve fedakârlığının sembolüdür”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türkü’nün, cesaret, dirayet ve fedakârlığının sembolü olduğunu kaydetti.

Bakan Öztürkler, Erenköy Direnişi’nin 58. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kendi yurdunda, özgürce ve güven içinde yaşaması uğruna, hiç düşünmeden öğrenimlerini yarıda bırakıp Akdeniz’in sularını aşan 537 üniversite öğrencisinin, bir avuç köylüsünün, az sayıda mücahidi ile Erenköy’de 58 yıl önce emsaline az rastlanan bir destan yazdığını vurguladı.

Öztürkler, “5 Ağustos 1964 tarihinde ağır silahlar, zırhlı araçlar, hücumbotlar ve toplarla donatılmış 17 bin kişilik Yunan Kuvvetlerinin Erenköy’e başlattıkları orantısız taarruza karşı, yüreklerini ortaya koyan sayıca az fakat özgürlüğüne düşkün büyük bir milletin ruhu ile direnmişler, fedakârlıkları ve cesaretleri sayesinde bizleri özgür kılmışlardır” ifadelerini kullandı.

Ziya Öztürkler, gençliklerinin baharında, sevdalılarını, ailelerini, eğitimlerini geride bırakarak, tereddütsüz vatan savunması için cepheye koşan üniversite genci, bir avuç köylü ve mücahitten oluşan Erenköy kahramanlarının fedakârlık, cesaret ve kararlılıkları sayesinde bugün, güven içinde özgürce yaşanan bir devlete sahip olunduğunun altını çizdi.

-“Mücadele ve birlik ruhunu unutmamalıyız”

“Varoluş mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret, dirayet ve fedakârlığının sembolüdür” diyen Bakan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Erenköy Direnişi’nin bizlere bıraktığı mirası iyi anlamalıyız. Bu cephede verilen mücadeleden, kas gücünden çok daha güçlü bir mirastır. Bu miras, Erenköy ruhunun oluşmasını sağlayan Kıbrıs Türkü’nün karakterini yansıtan değerlerin tümüdür. Bugün, 8 Ağustos 1964 tarihinde son nefesine, son mermisine kadar ülkesi, gelecek nesiller için canlarını feda etmeye hazır, kararlı insanların kahramanlıklarını anarken, onların bizlere bıraktıkları mücadele ve birlik ruhunu da unutmamalıyız.”

Erenköy Direnişi’nin ruhunun, sadece cephede verilen silahlı mücadele ve kahramanlıklarla sınırlı olmadığını ifade eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“Erenköy ruhu esas gücünü, farklı siyasi görüşlerden birçok insanın konu hürriyet ve vatan savunması olunca hiç düşünmeden bir araya gelebildikleri, Kıbrıs Türkü’nün karakterini yansıtan saygı, sevgi ve dayanışma ruhu ile örülmüş çok sağlam bir can bağından almaktadır.”

Öztürkler, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, eşit, özgür ve güven içinde yaşaması uğruna ortaya konan kararlı duruş ve haklı mücadeleden asla geri durulmayacağının tüm dünyaya haykırışı olduğunu vurguladı.

58 yıl önce Kıbrıs Türk halkına nefes, özgürlük ve çıkış yolu veren Kıbrıs semalarının ölümsüz pilotu Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle anan Öztürkler, gazilere, Erenköy Direnişi’nin tüm yaşayan kahramanlarına sağlık ve esenlikler diledi. Bakan Öztürkler, “Şanlı Erenköy Direnişimizin 58. yıl dönümünü saygıyla selamlarım” dedi.

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Bakan Amcaoğlu Erenköy Direnişi'nin 58'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Amcaoğlu’nun Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesindeki efsane direnişi gerçekleştirenleri andığı mesajı şöyle:

“Büyük Türk ulusu için Çanakkale Zaferi neyse, bizler için de Erenköy Direnişi odur. Bu direniş bir destandır. Bu destan, Kıbrıs Türkü’nün gerektiğinde bir olabildiğinin en önemli örneğidir.

Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesindeki bu efsane direnişi gerçekleştirenleri saygıyla selamlarken; en başta şehitlerimiz olmak üzere, yaşamını yitiren tüm mücahitlere Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzur dolu nice yıllar dilerim.”

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Lefke Yarım ve Halk Derneği’nden 8 Ağustos mesajı

Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Emel Yılmaz, Erenköy Direnişinin 58’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şehitleri andı.

Yılmaz, “Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünde şanlı direnişin kahramanları olan şehitlerimizi ve bu direnişin sembolü olan

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi, Mücahit ve Mehmetçiklerimizi minnetle anarız” dedi.

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu mesaj yayımladı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp, vatan için gözünü kırpmadan canını siper eden gençlerin bir destanı olan Erenköy’ün, Kıbrıs Türkü'nün birlik içinde vatanı uğrunda verdiği efsanevi mücadelenin, dünya tarihine geçmesine imkan yarattığını söyledi.

Sucuoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarak, kahraman gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Çanakkale Ruhunun, bereketci azmiyle birleştiği Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının kalbinde ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy’deki direnişçi, milli ruh halen ayaktadır ve KKTC'nin, gelişip, güçlenmesine katkı koymamız yönündeki çalışmalarımızda gerekli motivasyonu bizlere tüm gücüyle sağlamaktadır.

Şanlı Erenköy Direnişi, güvenliğimizi garantiye almanın önemini de hatırlatmaktadır.

Spordan kültüre, dış ticaretten ekonomik faaliyetlerimize kadar, Kıbrıs Türkü'nün nefes almasını engellemek için her fırsatı kollayan Rum Liderliğinin, bilmesi gereken yegane gerçek, KKTC Devletinin varlığı ve Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemizin söz konusu olmadığıdır.

Şanlı Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Erenköy'de o günün gençlerinin, bugünkü abilerimizin bizlere bıraktığı mücadele ve direniş azmi ile manevi mirası, bizden sonraki nesle aktarmak boynumuzun borcudur...”

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Bağımsızlık İttifakı: "Şanlı Erenköy Direnişi Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda ise umut ışığı oldu"

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs Türklerinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT), 5-10 Ağustos 1964 tarihleri arasında Kıbrıs Rumlarının saldırılarına karşı kahramanca karşı koymalarının tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçtiğini, Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda ise umut ışığı olarak Kıbrıslı Türklere azim ve güç kattığını, tarihe bir zafer günü olarak geçtiğini vurguladı.

Bağımsızlık İttifakı, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayılmadığı mesajda, direnişin yol açtığı Kıbrıs Türk halkının meşru bağımsız devletinin varlığını kutlayarak, Şanlı Erenköy Direnişi’nde canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet dilendi.

Mesajda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “AB’nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul etmeme politikasının Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerinde en az Kıbrıslı Rumları kadar ortaklık ve egemen devlet hakkına sahip olma hakkını ortadan kaldıramayacağını” vurguladığı ifade edilerek, şöyle denildi:

“Türkiye’ye, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de provokasyon suçlamalarında bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Kıbrıslı Rumlarının silah zoru ile 58 yıldır gasp etmekte oldukları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni eşit ortaklık hakkına sahip olan Kıbrıs Türklerine devredilmesi için ittifakımız çağrı yapmaktadır.

Kıbrıs Türkünün “Devlet İlanı ve İradesinden” ve BM Annan Planını reddetmesinden sonra Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs’ın hükümeti ve hükümranı olmayacağını kabul etmek zorunda olduğunu İttifakımız BM ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i önemle uyarmaktadır.”

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08/08/2022 10:23