Erenköy Direnişi’nin 58’inci yılı...

ıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli dönüm noktalarından Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler bugün Erenköy’de düzenlenecek törenle anılıyor.

Erenköy Şehitliği’nde yer alacak törene katılmak ve şehitleri anmak için bu sabah erken saatlerde birçok vatandaş, Erenköy Mücahitler Derneği organizasyonuyla otobüslerle Erenköy’e gidiyor.

Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından konuşmalar yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tören sona erecek.

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08/08/2022 09:01