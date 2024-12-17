Erenköy Direnişi’nin komutanlarından Ali Fikret Atun hayatını kaybetti

Erenköy Direnişi’nin kahraman komutanlarından, emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun, 90 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

12 Mart 1934’de Ergazi köyünde dünyaya gelen Atun, Lefkoşa Türk Lisesini bitirdikten sonra Türkiye’de Kara Harp Okulundan mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapan Ali Fikret Atun, Erenköy direnişine de katılarak komutanlık yaptı.

Ali Fikret Atun, ‘Cenk’ kod adıyla 1964 yılında önce Lefkoşa’da daha sonra Erenköy ve Yeşilırmak’ta Mücahit Tabur Komutanlığı yaptı.

Ali Fikret Atun, Cenk Birliğinin kurucusu olarak da biliniyordu.

Kıbrıs konusunda, askeri ve güvenlik ile ilgili deneyimlerini sık sık kaleme alan Ali Fikret Atun’un makalelerinden oluşan Prof. Dr. Ulvi Keser’in kaleme aldığı “Asker Gözüyle Strateji ve Güvenlik” kitabı geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Hakkı Atun’un ağabeyi, Prof. Dr. Ata Atun’un kuzeni ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un da büyük amcası olan merhum Ali Fikret Atun’un cenazesi 18 Aralik 2024 Çarsamba günü Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden öğle namazını müteakip Ankara/Karşıyaka’da askeri törenle toprağa verilecek.

90 yıllık yaşamında Kıbrıs davasına önemli hizmetleri olan Atun’un Kıbrıs’a verdiği büyük değer “Kıbrıs, uğrunda bir defa değil, bin defa ölmeye değer bir Türk toprağıdır” sözü ile biliniyor.

TMT Mücahitler Derneği’nden taziye mesajı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği, Ali Fikret Atun’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

“Emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun komutanımızın ömür bıraktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” denilen mesajda “Ali Fikret Atun Paşamıza Allah’tan rahmet dileriz. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının başı sağolsun.” ifadeleri kullanıldı.