Erenköy Lisesi'nde prefabrik sınıflar ''sınıfta kaldı'' 

Depreme dayanıklı olmayan Erenköy Lisesi'ne yapılan prefabrik sınıflar "sınıfta kaldı.''

Erenköy Lisesi, yağmurların başlaması ile birlikte çamur deryasına döndü.

Erenköy Lisesi'nde öğrenciler güvenlik ve eğitim koşulları açısından büyük sorunlarla karşı karşıya.

Eğitim bakanlığı'nın eğitim ve öğretim süreçleri olumsuz koşullar altında ciddi şekilde etkilenen öğrenciler için bir tedbir alması bekleniyor..

Öğrencilerin güvenliği ve eğitim kalitesi, Erenköy Lisesi'nin karşı karşıya olduğu bu yapısal sorunlar nedeniyle tehlikede. Sorunun çözülmesi için hızla önlemler alınması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer görüntülerin yaşandığı okullarda Eğitim Bakanlığı gerekli önlemelerin alacağını bildirmişti.