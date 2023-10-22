Erenköy Lisesi’nde sular altında kalan bölgeye parke döşeniyor

Geçtiğimiz hafta başı sel baskını ile gündeme gelen Erenköy Lisesi’nde sorun parke döşenerek çözülüyor. Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Göksal Hacıhasanoğlu, parke döşenmesinin daha önceden planlandığına dikkat çekerken Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e katkılarından ötürü teşekkür etti.

Erenköy Lisesi’nde Türkiye’de yaşanan deprem sonrası yapılan incelemede kullanıma uygun olmadığı görülmüş ve eğitime okul bahçesine yerleştirilen konteynerlerde devam edilmişti.

Göksal Hacıhasanoğlu’nun açıklaması şöyle:

Erenköy lisesi nde daha önceden planladığımız prefabrik sınıfların önünün parkelenmesi için bizlere iki hafta önce parkemizin büyük kısmını bağış yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanı Sn Turgay Deniz beye ve yönetim kuruluna Erenköy lisesi Okul Aile Birliği adına teşekkür ederim.

Bu süreçte her ne kadar gecikmeler ve bazı olumsuzluklar yaşasak da bizler asla vaz geçmedik ve çocuklarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere ve çocuklarımıza katkı koyan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bizler Erenköy lisesi Okul Aile Birliği , Okul idaresi , Öğretmenlerimiz , çalışanlarımız ve çocuklarımız ile büyük bir aileyiz.