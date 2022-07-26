Erenköy Mücahitleri Derneği’nden piyango biletlerine basılan yanlış fotoğrafa tepki

Erenköy Mücahitleri Derneği, Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekiliş biletlerinde "Erenköy Mücahitleri" diye yanlışlıkla “EOKA”lıların fotoğrafının basılmasına tepki gösterdi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, halkın basılan yanlış fotoğrafa gösterdiği tepkinin sevindirici olduğu belirtilirken, yapılan bu büyük hayatının Dernek tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “süratli bir şekilde olayın bir hata sonucu mu yoksa organize şekilde mi yapıldığının tespit edilmesi ve sebebinin ne olursa olsun ağır ve ibret olacak bir cezanın uygulanması gerektiği” kaydedildi.

Bu tür hataların veya organize işlerin devleti yıpratacağı, buna fırsat verilmemesi gerektiği de ifade edilen açıklamada, bu olaydan ders alınarak devlet kurumlarında ciddi denetimler yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

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26/07/2022 17:24