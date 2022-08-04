Erenköy Şehitleri Erenköy Şehitliği’nde törenle anılacak

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle 8 Ağustos Pazartesi günü Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

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04/08/2022
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Erenköy Şehitleri Erenköy Şehitliği’nde törenle anılacak

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle 8 Ağustos Pazartesi günü Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı tarafından çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tören sona erecek.

04/08/2022 11:35
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TAGS: şehit, erenköy, tören
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