Erenköy’de geçiş noktası açılması talebiyle eylem yapıldı

Poli-Hirsofu Belediyesi ile Dillirga-Aşağı Pirgo sakinlerinin dün sabah Pahiammo köyünde düzenledikleri eylemde “izolasyona daha fazla tolerans olmadığı” mesajını vererek Erenköy’de geçiş noktası açılması talebini ortaya koydu.

Fileleftheros’un haberine göre Poli Hirsofu Belediye Başkanı Yotis Papahristofi “geçişlerde kolaylık mücadelelerinin süreceğini” söylediği konuşmasında bölge sakinlerinin 60 yıldır izole yaşadığını söyledi ve Erenköy’de geçiş noktası açılırsa Lefkoşa yolunun yarım saat kısalacağını söyledi.

Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi günü yapacağı görüşmeyi kastederek “Bunun, Erenköy’ geçidinin diğer geçitlerle birlikte açılması için Rum yönetiminin değerlendirebileceği tek fırsat olduğunu, şimdi değerlendirilmezse bir daha böyle bir fırsatın zor bulunacağını” söyledi.