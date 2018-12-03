Erensu teminata bağlandı

Kamalı Haber

Ayrıldığı eşinin gece dışarı çıkmasına izin vermeyen ve arkadaşları ile Cumartesi gecesi meyhanede eğlenirken olay çıkarıp eski eşi C.A’yı tehdit eden zanlı Eşref Erensu teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan Polis memuru Emre Tosun, zanlı Eşref Erensu’nun “Telefonda tacizlik” ve “Şiddet tehdidi” suçlarından tutuklandığını anlattı. Tosun, önceki gün saat 16.00 sıralarında C.A.’nın Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne giderek eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve yapılan şikâyet üzerine polisin gerekli önlemi aldığını söyledi. Polis, zanlının eski eşinin eğlendiği meyhaneyi basarak elleri ile masaya vurup eşine, “masaya gömerim seni sana dışarı çıkmayacaksın demiştim, seni vuracağım dışarı çıkarsan” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti. Olaya müdahale ederek kadını meyhaneden uzaklaştırdıklarını kaydeden Polis memuru Emre Tosun, zanlının ise olay yerinden kaçtığını ifade etti. Soruşturma memuru Tosun, zanlının 2017 yılı ve 2018 yılında benzer suçlardan 4 ayrı davası olduğunu ifade ederek, zanlının C.A.’ya mahkeme emri ile yaklaşmama kararı olduğunu söyledi. Polis memuru Emre Tosun, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.