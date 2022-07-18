Ergazi köyünde ARNO tepesindeki bayrak ışıklandırıldı

Ergazi köyünde Rumlar’a karşı gösterilen direnişi sembolleştirmek için 1972 yılında ARNO Tepesi’ne taşlar kireçle boyanarak 15 metre çapında Ay Yıldız’lı bayrak yapıldı.

Bu bayrak 50 yıl sonra 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın yıldönümü öncesinde İskele Belediyesi tarafından ışıklandırıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bayrak led ışıklarla yeniden devreye konuldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, ARNO Tepesi’ndeki bayrağın ışıklandırılmasının kendisi için de büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve Ay Yıldız’lı bayrağımız gururla dalgalanmaya devam edecek” dedi.

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18/07/2022 21:59