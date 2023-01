Ergen’den Piyanist Kuryeye Büyük Jest

Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

ERGEN'DEN JEST

Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen ünlü isimler de genç yeteneğe destek ve tebrik mesajları yolladı.

Bu isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen, Muharrem Can İncir ile bir araya gelerek piyano hediye etti.

"SEN 'KADER GAYRETE AŞIKTIR' SÖZÜNÜN KARŞILIĞISIN"

Bu anları sosyal medya hesabında da paylaşan ünlü şarkıcı, "Ellerin, gönlün dert görmesin çocuk. Sen ‘kader gayrete aşıktır’ sözünün tam karşılığısın. Muharrem, odasına kurduğumuz yeni piyanosu ile çalışmaya devam ederken, okumakta olduğu üniversiteye devam edecek" dedi.

"SÜRPRİZ YAPARAK PİYANOMU GETİRDİ"

Ergen'in ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan İncir ise 1 yıllık müzik eğitimi ve piyano teşekkürlerini ileterek "Bugün Gülben Abla evimize misafir oldu. Annem babam ile tanıştı. Bana sürpriz yaparak piyanomu getirdi. Odama kurulumu yaptılar. Bundan sonraki hayat yolculuğumda amacım çok çalışarak iyi bir müzisyen olmak" ifadelerini kullandı.

SAHNEYE ÇIKTI

Öte yandan Muharrem Can İncir, önceki akşam da ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konserine gitti. Onay'ın davetiyle sahneye çıkan genç yetenek, Yiruma'nın "River Flows in You" adlı eserini çaldı.

"NOTA BİLGİSİ OLMADAN KENDİMİ BU RADDEYE TAŞIDIM"

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, gururlandığını belirterek "Gülsin hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım" dedi.

