Ergenekon-Tirmen Anayolu kenarında 4 çöp poşeti ilaç bulundu

Polis, Ergenekon-Tirmen Anayolu kenarındaki bir arazide 4 çöp poşeti ilaç bulunduğunu açıkladı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak polise teslim edilen ilaçlar için soruşturma başlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, bugün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edilmiştir. Bahse konu ilaçlar emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.