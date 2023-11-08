Ergenekon-Tirmen Anayolu kenarında 4 çöp poşeti ilaç bulundu
08/11/2023
Polis, Ergenekon-Tirmen Anayolu kenarındaki bir arazide 4 çöp poşeti ilaç bulunduğunu açıkladı.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak polise teslim edilen ilaçlar için soruşturma başlatıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, bugün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edilmiştir. Bahse konu ilaçlar emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.