Ergenlik çağındaki çocucuğunuz ile iyi geçinmek için 7 ipucu

Bunun bir süreç olduğunun farkında olun

Ergenler sizi incitmek istedikleri için sizi üzecek tavırlar sergilemez. Arkadaşlarıyla daha iyi anlaşırlar çünkü birbirlerini bu süreçte ebeveynlerinden daha iyi anlarlar. Bu durum kişisel veya sadece sizin çocuğunuzda yaşanan bir durum değil hormonaldir ve süreç sonunda emin olun ki geçecektir.

Onları dikkate alın

Ebeveynlerin yaptığı en büyük hata, gençleri bir genç gibi davrandığında dikkate almamaları. Fikirlerini sunduklarında onları dinlemeli ve fikirlerine saygı duymalısınız. Bu onları size daha da yakınlaştırıp, ortak bir noktada buluşmanızı sağlayacaktır.

Çocuklarınızı ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Bilgilendirilin

Gençlerin dışarıda kalmasına mutlaka müsaade etmelisiniz, ancak nerede ve kimle oldukları konusunda her zaman bilgilendirilmeniz konusunda ısrar edebilirsiniz. Gençler kurallardan ne kadar hoşlanmasa da onlara belli etmeden de olsa ipleri elinizde tutmanız gerekmektedir.

Mesafenizi koruyun

Sizinle açık olmaktan çekinen bir ergenin peşine düşmeyin. Nerede oldukları ve ne yaptıklarıyla ilgili temel bilgileri bekleme hakkına sahipsiniz, ancak hissettiklerini veya düşündüklerini paylaşmalarını sağlayamazsınız. Düşüncelerini ve duygularını saygıyla araştırın ve size açıldığı kadarını kabul edip daha fazlasını öğrenmek için baskı uygulamayın.

Dinlemeye hazır olun

Arada bir ergen çocuğunuz sizinle konuşmak isteyecektir. Her zaman planladığınız bir zamanda olmayabilir. Onunla elinizden geldiğince sakin konuşun ve onu incitmeyecek cevaplar verin. Kavga ve tartışmalardan hep uzak durun.

Aile ile zaman geçirmesini sağlayın

Çocuklarınızın aile yemeklerinden, akraba ziyaretlerinden, tatillerden ve diğer ritüellerden uzaklaşmasına izin vermeyin. Aile ritüelleri, gençlere birlikte geçirdikleri zamana değer veren bir ailenin parçası olma hissini verir. Sıkılmış veya bağlantısız davransalar bile, ailelerinin hala bir aile olduğunu ve bu ailede merkezi bir yere sahip olduklarını bilerek kendilerini daha güvende hissedeceklerdir.

Sizinle zaman geçirmesini isteyin

Çocuğunuzla birebir bağlantı için fırsatları kollayın. Birlikte alışveriş yapmak, top oyunlarına gitmek veya satranç oynamak olabilir. Vakit buldukça beraber bir aktivite yapmanız sizi birbirinize yakınlaştıracak ve iyi hissetmenize yardımcı olacak.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 17:52