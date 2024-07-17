Ergin Ataman 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yunan basketbol takımı Panathinaikos, Ergin Ataman ile olan sözleşmesini 4 yıllığına uzattı.
17/07/2024
Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ataman ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu da (Ergin Ataman) yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.17/07/2024 14:43