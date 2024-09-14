Ergin Ataman ve Türk Basketbolculara Larnaka'da Coşkulu Karşılama

Yunanistan’ın şampiyon basketbol takımı Panathinaikos’un baş antrenörü ve Türkiye Milli Takımı’nın da başında olan Ergin Ataman, Türk milli takım oyuncuları Ömer Yurtseven ve Cedi Osman ile birlikte özel bir turnuva için Kıbrıs’a geldi.

Kafile, Larnaka Havalimanı’nda Yunan ve Rum taraftarların büyük coşkusu ve tezahüratları ile karşılandı.

Panathinaikos’a geçtiğimiz sezon büyük başarılar kazandıran Ergin Ataman için taraftarlar tarafından özel bir şarkı bestelendi. Ataman’ın liderliğinde önemli zaferler elde eden Panathinaikos’un bu başarısı, taraftarlar tarafından unutulmadı. Taraftarlar, Yurtseven ve Osman’a da büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Ergin Ataman da tekrar zirveye çıkmak istediklerini söyledi.

Ergin Ataman, “Baskıyı umursamıyoruz. Yine zirvenin sahibi olmak istiyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Yeni sezon zor olacak ama biz de bu yüzden buradayız, biz Panathinaikos’uz.” sözlerini söyledi.