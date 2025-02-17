Ergin Ataman’lı Panathinaikos, Yunanistan Kupası’nı kazandı

Panathinaikos AKTOR, 2025 Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek şampiyon oldu. Ergin Ataman, yeşil-beyazlı ekibin başında üçüncü kupasını kazandı.

Finalde Büyük Çekişme

Girit Adası’ndaki Heraklion Spor Salonu’nda oynanan maçta Olympiakos, ilk yarıyı 34-30 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Panathinaikos’un etkili oyunuyla skor dengelendi ve son bölümde Kendrick Nunn’un kritik basketleriyle yeşil-beyazlı ekip kupaya uzandı.

Ataman’ın Üçüncü Zaferi

Ergin Ataman, Panathinaikos’un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi’nin ardından Yunanistan Kupası’nı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Panathinaikos, 2021’den sonra ilk, toplamda ise 21. kez kupanın sahibi oldu.