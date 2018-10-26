Ergoterapi duyguların dışa vurumunda etkili oluyor

İş ve uğraşı terapisi olan ergoterapi, tedaviyi destekleyen bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Ergoterapide hastanın kendini ifade etmesi sağlanmaya çalışılıyor. Psk. Ayda Aktay, “Hastanın sanatla uğraşırken sıkıntılarını, yaşadıkları zorlukları ve korkularını bir şekilde dışa vurmalarını sağlamak istiyoruz. Bu dışa vurum sağlandığında ve paylaşıldığında bir farkındalık oluşturuluyor” dedi.

27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan ergoterapi uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl kutlanıyor.

Ergoterapi, iş ve uğraşı terapisi

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ergoterapi Birimi Sorumlusu Psk. Ayda Aktay, ergoterapi ile ilgili bilgi verdi. Ergoterapinin iş ve uğraşı terapisi olduğunu belirten Psk. Ayda Aktay “Hastanemizde resim, müzik, seramik, ebru ve spor gibi ergoterapi uğraşları hizmeti veriyoruz” dedi.

Ergoterapinin tedavinin bir parçası olduğunu ve başarılı sonuçlar alınmasına katkı sağladığını kaydeden Aktay, “Ergoterapiyi hastanede yatan hastalarımıza boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla uyguluyoruz. Tedaviden arta kalan zamanlarını değerlendirmelerini ve bunu yaparken de tedavinin bir parçası olan resim, müzik, ebru gibi sanatsal faaliyetlerle ilgilenmelerini hedefliyoruz” dedi.

Tedavinin bir parçası; ergoterapi

Ergoterapinin tedavinin bir parçası olduğunu kaydeden Psk. Ayda Aktay, “Tıbbi tedavinin yanı sıra psikologların yaptığı görüşmeler, psikoterapiler ve bireysel psikoterapiler vardır. Bizim yaptığımız da bir yanıyla sanat tedavisine benziyor. Sanatla kendilerini ifade etmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Resim ya da ebru yaparken içlerindeki sıkıntıları, yaşadıkları zorlukları ve korkularını bir şekilde dışa vurmalarını sağlamak istiyoruz. Bu dışa vurum sağlandığında ve paylaşıldığında bir farkındalık oluşturuluyor” diye konuştu.

Psk. Ayda Aktay, hastalar tarafından yapılan işlerin fotoğraflanarak dijital arşivleme yapıldığını kaydeden “İlgili sanat yürütücüsü hocalarımız gözlemlerini kaydediyorlar. Sisteme yüklenen bu çalışmalar doktor ve psikologlar tarafından izleniyor” dedi.

Ergoterapi, her alanda kullanılıyor

Ergoterapinin sadece psikiyatri alanında değil, her alanda kullanıldığını kaydeden Ayda Aktay, “Ergoretapiyi kullanmak için sadece psikiyatrik hasta olmak gerekmiyor. Kişisel gelişimlerini sağlamak için ergoterapiden yararlanabilirler ve bu çalışmalara katılabilirler” dedi.

Yaş sınırlaması yok

Ergoterapide yaş sınırlaması olmadığını kaydeden Aktay, “Birey, kalem tutma becerisi kazanıldığı yaştan itibaren ergoterapi uygulamalarına katılabilir. Çünkü seramik yapıyoruz, çamurla uğraşılacak, el becerisi gerekiyor. Resim de aynı şekilde değerlendiriliyor. Müzikte ritim önemli. Bir alet çalması istendiğinde ritim tutma becerisi olması ve bunu yapacak yeterlilikte olması önemli” dedi.