Ergüçlü farklı şehirlerde geri geri yürüyerek 'geriye gidişi' protesto etti

Gazeteci Süleyman Ergüçlü, dünyada son yıllarda oluşan geriye gidişi protesto etmek için dünyanın farklı şehirlerinin önemli caddelerinde “geri geri” yürüdü. Paris, Selanik, İstanbul, Çanakkale, Ayvalık gibi şehirlerde dünyada savaşları ve kötü olayları protesto etmek için geri geri yürüyüşler gerçekleştirdi. Protesto videosunda Ergüçlü dünyada barış temennisinde de bulundu. İşte Süleyman Ergüçlü’nün “Geri Geri” adını verdiği o video:

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31/12/2021 09:49