Ergüçlü, gururlandırdı

Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, Antalya 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne laik görüldü.

Antalya 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında son iki yıldır İstanbul’da yapılan alternatif 'Ulusal Yarışma’nın kazananlarına, düzenlenen törenle Altın Portakal heykeli verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de Serhat Kılıç tarafından 'Kar'daki rolüyle Hazar Ergüçlü'ye verildi.

Tören, ödül alanların ve verenlerin toplu fotoğraf çekmesiyle sona erdi.

31/10/2019 21:45